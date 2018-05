Siria, Assad: "farsa" accuse a regime su attacco chimico a Douma

Damasco, 10 mag. - Le accuse rivolte al regime siriano di un attacco chimico contro la roccaforte ribelle di Douma ad aprile rappresentano una "farsa". Lo ha denunciato il presidente siriano Bashar al Assad, in un'intervista al quotidiano greco Kathimerini.

Queste accuse "sono una farsa, una piece teatrale, molto semplice, solo per attaccare l'esercito siriano" e "risollevare il morale dei terroristi", come il presidente Assad abitualmente definisce i ribelli che combattono il suo regime.

Perchè, sostiene, "gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e i loro alleati che vogliono destabilizzare la Siria hanno smarrito una delle loro carte vincenti" quando i ribelli hanno perso la battaglia a metà aprile. Ha ribadito che il suo Paese "non dispone di un arsenale chimico" dal 2013 e ha affermato che se ci fosse stato un attacco chimico in questa zona, avrebbe provocato "centinaia di migliaia di vittime" e non "45" come riportato dai soccorritori.

(fonte AFP)