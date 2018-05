UniCredit, punta a cedere 4 mld euro Npl nel 2018

Milano, 10 mag. - Nell'arco dell'intero 2018, UniCredit punta a un obiettivo di cessioni delle esposizioni deteriorate lorde di gruppo per 4 miliardi di euro complessivi, di cui 2 miliardi in ambito del portafoglio "non core". I crediti oggetto delle cessioni, ha spiegato l'Ad Jean Pierre Mustier in un briefing telefonico, saranno sia in ambito core che in ambito non core "un mix tra bad loan e unlikely to pay", cioè tra sofferenze e inadempienze probabili.

UniCredit ha poi migliorato il target delle esposizioni deteriorate lorde per il 2019 a 37,9 miliardi di euro per il gruppo, di cui 14,9 miliardi nella non core (in ulteriore calo di 2,3 mld).