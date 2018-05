Malaysia: 92enne Mahathir attende per oggi investitura a premier

Kuala Lumpur, 10 mag. - L'ex uomo forte della Malaysia, Mahathir Mohamad, 92 anni, ha annunciato di attendersi oggi l'investitura a primo ministro, dopo una storica vittoria della coalizione d'opposizione alle elezioni politiche. Ha sottolineato come per lui sia "urgente" assumere la carica.

"Noi ci aspettiamo che oggi ci sia l'investitura del primo ministro", ha dichiarato Mahathir durante una conferenza stampa, in cui ha aggiunto che una certa confusione intorno alla procedura è ora risolta. "Ci aspettiamo che entro le 17 (le 11 italiane), avremo un premier. Ogni ritardo significa che non c'è un governo. Se non c'è un governo, non ci sono leggi o istituzioni", ha dichiarato Mahathir.

La coalizione di opposizione diretta da quest'ultimo ha ottenuto 121 seggi, compreso quello di un piccolo partito alleato nello stato di Sabah (Borneo), sui 222 del parlamento, vale a dire la maggioranza assoluta per formare un governo. Poco prima il primo ministro uscente, Najib Razak, aveva dichiarato di accettare il verdetto delle urne, sottolineando però che spetta al re decidere chi sarà il nuovo capo di governo, visto che nessun partito da solo ha ottenuto la maggioranza assoluta.

(fonte AFP)