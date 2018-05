M.O.: Iran lancia razzi sul Golan, dura reazione di Israele

Roma, 10 mag. - Le tensioni tra Israele e l'Iran in merito al teatro siriano hanno avuto un'improvvisa escalation questa mattina, con - per la prima volta - lanci di razzi verso le posizioni dello stato ebraico attribuiti direttamente alla repubblica islamica. Lanci che hanno dato vita a un'energica risposta di Israele in Siria.

Dopo settimane di crescenti tensioni, le prime linee militari della parte del Golan occupata da Israele hanno subito una raffica di venti tra proiettili e razzi lanciati - secondo l'esercito israeliano - dalle forze iraniane dalla parte opposta della linea di demarcazione in Siria.

I lanci non hanno fatto vittime e hanno provocato danni limitati secondo l'esercito israeliano, che però ha lanciato "un'azione contro obiettivi iraniani in Siria", ha detto uno dei suoi portavoce, Avichae Adrae, su Twitter, "Ogni intervento siriano per contrastare questa azione sarà represso duramente".

(fonte AFP) (segue)