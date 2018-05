Dal 17 al 19 maggio a Milano, gli incontri del Social Media Days

Milano, 9 mag. - Si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 a Milano - negli spazi del MiCo a FieraMilanoCity, il Social Media Marketing + Digital Communication Days, il più importante incontro in Italia sui temi del Social Media e Digital. L'evento si svilupperà su tre giorni per un totale di 24 ore di interventi, 40 relatori su case histories di grande rilevanza nell'ambito della Social Media & Digital Communication. Contributi verticali su temi-chiave dei social e del digital, quest'anno con focus particolare sui tools più importanti per presentare il proprio brand e per creare relazioni ed interazioni social&digital. Attenzione particolare poi è riservata ai video ed ai live streaming.

"Sui social network non basta semplicemente 'esserci', ma serve esserci in modo intelligente individuando quali sono gli obiettivi da raggiungere - spiega Andrea Albanese, organizzatore e fra i massimi esperti di social media in Italia - #SMMdayIT è un momento formativo oltre che di confronto diretto in ambito business. I social sono una vetrina per un brand o un'azienda che crea dialogo e relazione con i propri clienti e potenziali tali. Ogni singolo utente social ha un potere dato dal fatto che può interagire con il brand ed avere una audience, cosa che non era mai successa nella storia."

Considerato punto di riferimento esclusivamente B2B sui temi del social media marketing e della digital communication per aziende, professionisti, associazioni, PA, il Social Media Marketing Day si terrà in concomitanza ed in collaborazione con Technology Hub, l'evento professionale delle tecnologie innovative. Ampio il panorama degli ospiti che si alterneranno sul palco e che avranno a disposizione 20 minuti per il loro intervento, seguiti da 10 minuti di interazione con il pubblico. Spazio alle aziende con Fabio Guadagnini - Chief Communication Officer - AC Milan, Andrea La Corte - Digital Communication Manager Alitalia, Mariano Tredicini - Head of Digital Communication TIM, Massimiliano Cusimano - Digital Communication Manager Bticino.

Il mondo dei social in chiave ironica sarà approfondito da Marco de Crescenzio - fondatore de Il Milanese Imbruttito, mentre il rapporto con le istituzioni sarà oggetto dell'intervento di Christian Tosolin, Social Media Manager del Comune di Trieste. Focus sul Wine Business grazie ai contributi di Massimiliano Apollonio Amministratore Unico di Apollonio Vini e Marcello Laugelli di Omnicom Public Relations Group Italia.