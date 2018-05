Fondi Permira acquistano Corin,azienda leader settore ortopedico

Roma, 9 mag. - Permira, società di investimento attiva a livello globale, annuncia oggi che una società controllata dai fondi Permira ha sottoscritto un accordo vincolante per acquisire Corin Orthopaedics Holding Ltd ("Corin"), azienda ortopedica in forte crescita, rilevando la quota di maggioranza detenuta da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del gruppo DeA Capital), Hunt Capital, IP (Investimenti e Partecipazioni) ed altri investitori. L`investimento di Permira garantirà all`azienda nuove risorse per supportare la prossima fase di sviluppo del business, dopo cinque anni di straordinaria crescita. L`Amministratore Delegato Stefano Alfonsi e il management team continueranno a guidare Corin, e rimarranno investitori fondamentali insieme a Permira. Lo rende noto un comunicato.

Basata a Cirencester (UK), Corin è un player globale nella produzione di protesi ortopediche, con una presenza diretta nella maggior parte dei mercati ortopedici a livello mondiale ed un track record di forte crescita. Corin punta a rivoluzionare il mercato mondiale dell`ortopedia, attraverso lo sviluppo e la condivisione di profonde conoscenze in ciascuna fase del processo di chirurgia artroplastica. La combinazione unica di competenze condivise e protesi clinicamente testate garantisce risultati migliori e massimizza il valore per pazienti, chirurghi ed operatori del settore.

Stefano Alfonsi, Amministratore Delegato di Corin, ha commentato: "Siamo molto contenti di iniziare un nuovo percorso con un partner d`investimento leader come Permira, che ci supporterà nel raggiungere i nostri importanti obiettivi di sviluppo. Negli ultimi cinque anni, abbiamo posto le basi per far diventare Corin un player altamente competitivo nel settore ortopedico, e guardiamo con entusiasmo al futuro del Gruppo. Vorrei ringraziare la nostra squadra per il gran lavoro fatto negli ultimi anni, che è stato determinante per il successo di Corin negli ultimi cinque anni e che sarà ancora più cruciale per il nostro futuro".

Silvia Oteri, Partner di Permira e membro del team Healthcare, ha aggiunto: "Siamo davvero entusiasti di supportare Stefano Alfonsi e la sua straordinaria squadra di manager nella prossima fase di sviluppo di Corin. Seguiamo da tempo l`industria ortopedica e i Challenger OEM innovativi come Corin. A partire dal 2012, Corin ha saputo trasformarsi da semplice produttore di protesi in azienda internazionale che disegna e realizza protesi ortopediche con software innovativi. Intendiamo lavorare a stretto contatto con la squadra esistente, mettendo a loro disposizione tutta l`esperienza maturata da Permira nei settori healthcare e technology, con l`obiettivo di cogliere ulteriori opportunità di crescita".

Permira vanta un`esperienza consolidata nel settore healthcare, con oltre €1,5 miliardi di capitale investito ad oggi in aziende leader nel settore. L`acquisizione di Corin rappresenta il primo investimento dei fondi Permira nel mercato ortopedico, nonché il quattordicesimo nel settore healthcare.

Il perfezionamento dell`operazione è previsto a luglio 2018 a seguito dell`approvazione da parte dell`Antitrust. Ad investire è il fondo globale Permira VI (€7,5 miliardi, al 2016). A seguito del perfezionamento dell`acquisizione di Corin, Permira VI risulterà investito per circa il 50%.

Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario di Corin e Osborne Clarke come advisor legale. I fondi Permira sono stati assistiti da Vitale & Co per l`M&A e da Latham & Watkins LLP per gli aspetti legali.