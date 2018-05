Usa, Fbi ha interrogato oligarca russo su denaro a legale di Trump -2

New York, 9 mag. - Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha intascato 130mila dollari da Cohen in cambio del suo silenzio su una presunta relazione con Donald Trump risalente a oltre dieci anni fa. Il versamento sarebbe stato effettuato attraverso una società di consulenza, Essential Consultants, fondata da Cohen. Vari grandi gruppi hanno fatto ricorso alla stessa società. Anche l'operatore tlc AT&T, alla cui fusione con Time Warner l'amministrazione Trump si oppone, ha ammesso ieri di aver versato una grossa somma (si parla di 200mila dollari) a Essential Consultants per avere una "percezione" dall'interno del funzionamento dell'amministrazione.