AT&T ha pagato 600.000 dollari ad avvocato di Trump, Cohen

New York, 9 mag. - Nel 2017 AT&T ha pagato almeno 600.000 dollari all'avvocato di Donald Trump, Michael Cohen. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti anonime. Il colosso delle telecomunicazioni ieri aveva confermato il pagamento senza tuttavia dare una cifra: Secondo quanto scritto in un memo interno, AT&T voleva avere informazioni sull'antitrust, sull'FFC - l'agenzia americana che si occupa del settore delle comunicazioni - e sulle tasse.

Sempre secondo il meno l'azienda non sapeva del problema di Cohen con la giustizia dopo aver pagato la pornostar Stormy Daniels in cambio del silenzio sulla sua presunta relazione con Donald Trump. AT&T inoltre stava cercando di avere l'approvazione delle autorità americane alle fusione con Time Warner, che poi è stata bloccata. Oltre al colosso americano hanno pagato lo studio legale di Cohen anche Novartis, in tutto 1,2 milioni di dollari, un azienda aerospaziale sudcoreana e un oligarca russo.