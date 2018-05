Rohani a Macron: Iran farà di tutto per restare in accordo nucleare

Teheran, 9 mag. - Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha detto a Emmanuel Macron che "farà di tutto per restare nell'accordo" sul programma nucleare, ma ha chiesto agli europei garanzie che dimostrino molto rapidamente che le loro imprese continueranno a lavorare con l'Iran. Lo ha indicato l'Eliseo.

Durante un colloquio telefonico di oltre un'ora, i due presidente hanno convenuto di mettere in piedi "senza indugio" alcuni "gruppi di lavoro" tra Europa e Iran sui modi di presentare nelle prossime settimane "le prime garanzie da esporre al popolo iraniano per convincerlo a restare nell'accordo" e per "continuare a effettuare attività economiche in Iran", ha precisato la presidenza francese.

(fonte AFP)