Con governo Lega-M5s renziani pronti a chiedere congresso Pd

Roma, 9 mag. - Congresso in autunno e partito affidato a Matteo Orfini o a una figura terza da individuare, purché non sia qualcuno intenzionato a candidarsi alla segreteria. Questa, secondo quanto riferiscono fonti autorevoli, è la linea con la quale i renziani si apprestano ad andare all'assemblea Pd del 19 maggio. Uno scenario, viene precisato, che è legato a quello che succede sul fronte del governo: il percorso vale se sfuma il rischio di elezioni anticipate, perché in quel caso non ci sarebbe tempo di fare un congresso. Ma se le cose andassero come nel Pd ormai danno quasi per scontato, cioè se si arrivasse a un esecutivo Lega-M5s, allora questa sarebbe la richiesta dei renziani all'assemblea.

"A quel punto - spiega un dirigente - il congresso andrebbe fatto subito, preparandolo per bene. Si potrebbe fare in autunno". E la reggenza di Maurizio Martina terminerebbe con l'assemblea che "da statuto accoglie le dimissioni del segretario uscente e convoca il congresso". Martina, è la tesi, non sarebbe a quel punto la figura adatta a guidare il partito "visto che è intenzionato a candidarsi al congresso".

La guida del Pd, sempre "da statuto", toccherebbe quindi al presidente, cioè Matteo Orfini. Un dirigente che, però, è considerato un fedelissimo di Renzi e, dunque, non sarebbe certo considerato come "garante" da parte delle altre anime del partito. "La garanzia la dà la commissione congresso, dove sono rappresentati tutti", precisa la fonte renziana. Ma, in ogni caso, "si può valutare di scegliere un terzo nome, purché sia qualcuno che non intende candidarsi al congresso".