A.Saudita: svilupperemo arsenale nucleare se Iran farà altrettanto

Riad, 9 mag. - L'Arabia Saudita svilupperà un suo arsenale nucleare se l'Iran farà altrettanto. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Riad, Adel al Jubeir, mentre le tensioni aumentano nella regione.

Intervistato dalla Cnn sull'eventualità che Ryad "assembli una sua bomba" se Teheran utilizzerà il ritiro americano dall'accordo del 2015 per riprendere il programma nucleare, al Jubeir ha dichiarato: "Se l'Iran si doterà di una capacità nucleare, noi faremo tutto quanto in nostro potere per fare altrettanto".

(fonte AFP)