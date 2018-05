Governo, pressing su Cav. Ma tra Lega-M5s è gia lite per premier

Roma, 9 mag. - Si fa presto a dire governo. O meglio, si fa presto a pensare che, fatta l'alleanza M5s-Lega, poi quella dell'esecutivo sia una pratica che si sbriga in pochi minuti. L'eccezionalità di questa legislatura sta anche in questo, nel fatto che il cantiere si è inceppato ancora prima che si realizzino le condizioni perché venga aperto.

Succede che Silvio Berlusconi ci stia pensando, eppure non abbia dato ancora il via libera a una formula (astensione?) che favorisca la nascita di un esecutivo M5s-Lega. Succede, contemporaneamente, che i due partiti candidati al governo, siano già bloccati su un nodo mica da poco: chi sarà il premier di questo agognato esecutivo politico.

Ma c'è un altro attore in gioco, che ancora per un po' aspetta a muovere le sue pedine: Sergio Mattarella. Carroccio e grillini hanno chiesto altre 24 ore di tempo e il Colle le ha concesse. Agenda alla mano, potrebbero diventare anche 48. Perché domani il capo dello Stato è impegnato di fatto per tutto il giorno a Firenze per la conferenza 'State of the union', mentre venerdì mattina è atteso a Palermo. "Al momento non risulta alcun cambio di agenda", fanno sapere dal Quirinale. Che, dopo aver messo in campo l'ipotesi del governo neutrale, continua ad aspettare. C'è chi maligna: concede tempo ai due giovani leader perché non riescono a trovare agnelli sacrificali per un governo del presidente che si presenti alle Camere già consapevole di essere bocciato. Dal Colle smentiscono: la rosa dei nomi dell'eventuale governo - fanno filtrare - è ben chiusa in un cassetto e nessuno, compreso il premier in pectore, è stato avvisato.

La giornata politica racconta di una Forza Italia che mostra una compattezza che in realtà non ha, ma si affida al suo leader. Berlusconi, ad Arcore, soppesa i pro e i contro. L'idea di un appoggio esterno è già stata smentita. Se su qualcosa si ragiona, è l'idea di un'astensione. Da accompagnare poi a un qualsiasi aggettivo: critica, costruttiva. In pratica, significherebbe far nascere questo governo, individuando nell'astensione il minimo sindacale per non rompere l'alleanza di centrodestra, mettendosi poi alla finestra. E, hai visto mai, magari succede che i due giovani leader sono un po' meno gagliardi di come sembrano e si può anche guadagnare dai loro errori. Al di là delle riflessioni in corso, la posizione degli azzurri resta ferma. "Da più di due mesi - spiega la capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini - Forza Italia, in leale collaborazione con gli alleati di centrodestra, è pronta a formare un governo eletto dagli italiani, capace di rispondere ai bisogni del Paese. Non accetteremo comunque discriminazioni o pregiudizi su di noi o sui milioni di voti che rappresentiamo".

Ma nella scacchiera di questa crisi post elettorale, c'è chi legge la posizione azzurra come un modo per alzare la posta: l'astensione - sarebbe il ragionamento - non sarebbe a saldo zero. In pratica, prima di dare il suo nullaosta non belligerante, Berlusconi vorrebbe avere una serie di garanzie sui chi potrebbe essere il premier e chi ricoprirebbe il ruolo di ministro in settori strategici, leggi interessi delle aziende di famiglia.

Dalla Lega continuano a dire: aspettiamo che Berlusconi o Forza Italia ci dicano chiaramente cosa vogliono. Ma il terzo incomodo, in queste ore, rischia di essere la foglia di fico che nasconde le difficoltà di Salvini e Di Maio a trovare la quadra sulla squadra di governo. Primo problema: chi sarebbe il premier? Circola un niet dei grillini, ma in realta pare che anche Matteo Salvini tema l'idea che il ruolo di presidente del Consiglio finisca al suo braccio destro, Giancarlo Giorgetti, uno capace di fargli ombra. Altra incognita, il ruolo dei due leader: il segretario leghista e il capo grillino non sarebbero infatti in sintonia sull'idea di rimanere fuori entrambi dall'esecutivo.