Netanyahu: davanti Putin ho difeso diritto a difenderci da Iran

Mosca, 9 mag. - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver difeso negli incontri di oggi a Mosca con Vladimir Putin di Mosca "il dovere e il diritto" di difendersi dall'aggressione dell'Iran in territorio siriano.

Le tensioni alle frontiere settentrionali, dove per la crescente presenza iraniana gli israeliani sono preoccupati, sono state secondo Netanyahu tra i temi principali dei colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. "Ho affermato la responsabilità e il diritto di Israele di difendersi contro l'aggressione dell'Iran dal territorio della Siria" riporta Ria Novosti.

"Gli iraniani stanno parlando dell'intenzione di attaccarci, cercando di trasferire forze e armi letali lì ... come parte della strategia per distruggere lo Stato di Israele", ha detto Netanyahu in un video clip distribuito dal suo servizio stampa.