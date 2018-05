Fico: Modello Erasmus per avvicinare cittadini all'Europa -2

Roma, 9 mag. - "Esemplare in questo senso - prosegue Fico - è il Programma Erasmus che in trent`anni ha permesso a oltre 4 milioni di giovani di studiare e formarsi nelle università di altri Paesi membri, allargandone gli orizzonti culturali e linguistici, promuovendone la crescita personale e le prospettive di lavoro. Ogni anno in media circa 30 mila giovani italiani beneficiano del programma mentre le nostre università ospitano 20 mila studenti stranieri. Ho un ricordo molto bello del programma Erasmus grazie al quale frequentai la Facoltà di Scienze Sociali di Helsinki, dove lavorai anche per l`ufficio universitario dedicato agli studenti stranieri. Un`esperienza che mi ha arricchito molto personalmente, sia per l`opportunità di seguire il mio percorso di studi in un altro Paese sia per la possibilità di confrontarmi con docenti e studenti di diverse nazionalità".

"Sono progetti come Erasmus - conclude il Presidente della Camera - che possono dimostrare concretamente ai nostri cittadini, soprattutto a quelli più giovani, il valore aggiunto dell`Europa e sviluppare una reale cittadinanza europea, intesa quale condivisione di identità, valori e conoscenza reciproca. Ed è dunque su questi progetti che l`Unione europea deve concentrare risorse adeguate, anche nell`ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. Va dunque considerata con favore la recente proposta della Commissione europea di raddoppiare la dotazione del bilancio dell`UE riservata al programma Erasmus+, passando dai 14,8 miliardi del periodo 2014-2020 a 30 miliardi nel quadro finanziario 2021-2027".