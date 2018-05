Fico: Modello Erasmus per avvicinare cittadini all'Europa

Roma, 9 mag. - Il "Giorno dell'Europa", in ricordo della dichiarazione che il Ministro degli esteri francese Robert Schuman presentò il 9 maggio 1950 per la creazione di una prima stretta integrazione europea, "deve costituire l'occasione per riavvicinare tutti i cittadini all`Europa e coinvolgerli concretamente in una riflessione non rituale sul suo stato e sulle sue prospettive". Lo afferma in una dichiarazione il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. "Ciò impone certamente di ricordare i benefici prodotti dall`integrazione europea in quasi settant`anni: pace, stabilità, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, promozione della democrazia e dello Stato di diritto, sviluppo economico, standard elevati ambientali di tutela della salute e dell`ambiente, mobilità dei lavoratori e degli studenti. Ma oggi è necessario, anche e soprattutto, interrogarsi sulle ragioni per cui, malgrado questi risultati, l`Unione è investita da una grave e persistente crisi di fiducia".

"I cittadini - afferma Fico - percepiscono l'Europa come autoreferenziale e incapace di fornire risposte alle aspettative e ai bisogni primari dei cittadini, di affrontare adeguatamente le sfide globali. Vedono che le principali scelte politiche e persino legislative sono assunte nella sostanza secondo le logiche del compromesso intergovernativo piuttosto che dell`interesse comune. Per rilanciare il processo di integrazione occorre dunque ripristinare la fiducia dei cittadini, ridefinendo in coerenza con le loro istanze gli obiettivi delle politiche e della legislazione europee: abbiamo bisogno di un`Unione solidale che non lasci indietro nessuno: Stato, gruppo sociale o persona. Un'Unione che non si limiti soltanto a vigilare sulla stabilità delle finanze pubbliche e del sistema bancario ma sappia anche e soprattutto promuovere una crescita duratura e sostenibile e una occupazione di qualità, stimolando gli investimenti. Un'Unione che stabilisca obiettivi e parametri in materia di inclusione sociale e lotta alla povertà dotati della stessa cogenza di quelli di bilancio, che gestisca, come previsto dai Trattati, i flussi migratori secondo principi di solidarietà ed equa condivisione degli oneri. Che promuova la competitività di tutte le imprese europee nei mercati globali e consideri prioritario, nell`ambito dell`Unione bancaria, proteggere i risparmiatori; che assicuri la sicurezza interna e contribuisca alla stabilità dei Paesi vicini".

"In altri termini: piuttosto che proporre dall`alto la creazione di nuovi organi o rivendicare astrattamente 'più Europa' o 'meno Europa', occorre recuperare proprio lo spirito della Dichiarazione Schuman che celebriamo oggi: procedere verso una maggiore integrazione europea attraverso 'realizzazioni concrete che creino una solidarietà di fatto' tra i Paesi e i cittadini europei". (segue)(Segue)