Roma, 9 mag. - Italiaonline ha chiuso il primo trimestre del 2018 con utile netto in crescita a 3,9 milioni di euro. Lo comunica una nota della società.

Ricavi, sostanzialmente stabili, a 69,5 milioni rispetto ai 70,3 del corrispondente trimestre dello scorso anno.

Mol in crescita a 12,7 milioni, Ebit in contrazione a 1,9 milioni ma nel trimestre dello scorso anno c'erano stati proventi one-off per 2,1 milioni. Posizione Finanziaria Netta positiva per € 52,2 milioni