Libia, la Cpi chiede sostegno a Onu per arrestare tre latitanti

Tripoli, 9 mag. - La procuratrice della Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di aiutarla per arrestare tre latitanti in Libia, tra i quali un comandante agli ordini del generale Khalifa Haftar e un figlio di Muammar Gheddafi.

Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza, Fatou Bensouda si è rallegrata che alcuni inquirenti siano potuti andare in Libia per la prima volta dal giugno 2012, circostanza che favorisce le indagini su presunti crimini di guerra.

Ma "tre mandati d'arresto emessi dalla Libia restano in sospeso" senza che i provvedimenti siano stati eseguiti. "Chiedo a questo Consiglio di lavorare con i miei servizi e richiedo il vostro sostegno per far arrestare i latitanti", ha detto. "Una maggiore dissuasione" contro le violazioni dei diritti umani "non può essere garantita che con l'arresto e la consegna alla Cpi dei sospetti, affinchè possano rispondere alle accuse".

(fonte AFP)