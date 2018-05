Italmobiliare, Nav primo trimestre scende a 1,486 mld

Milano, 9 mag. - Nel primo trimestre del 2018 il Net asset value (Nav) complessivo di Italmobiliare è sceso a 1,486 miliardi di euro rispetto a 1,545 miliardi di fine 2017, risentendo della flessione nel periodo del titolo HeidelbergCement (-12%) e della Borsa (Indice Ftse MidCap -1,6%). Lo ha reso noto la società con un comunicato. Il Nav per azione, con esclusione dal calcolo del valore delle azioni proprie in portafoglio, si è attestato a 35,4 euro rispetto ai 36,8 euro a fine 2017.

La posizione finanziaria netta del gruppo è risultata positiva per 468,9 milioni, in riduzione dai 494,8 milioni di fine 2017.

Dopo la recente finalizzazione dell'operazione di ingresso nel capitale di Caffè Borbone con una partecipazione del 60%, Italmobiliare conta attualmente su investimenti per oltre 1 miliardo di euro in portfolio companies, società quotate e fondi di private equity che complessivamente rappresentano circa il 70% del Nav.