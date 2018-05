Usa, Haspel (Cia): "Non credo che la tortura funzioni"

New York, 9 mag. - "Non credo che la tortura funzioni". Così Gina Haspel, nominata dal presidente Donald Trump come futuro capo della Cia, ha risposto a una domanda di Kamala Harris. La senatrice democratica ha chiesto all'attuale numero 2 della Cia se fosse d'accordo con il presidente statunitense, che ha dichiarato in passato che "la tortura funziona".

Haspel si sta difendendo in commissione Intelligence del Senato, visto che la sua nomina è contestata da molti, non solo in Congresso. Haspel, una veterana della Cia, ha diretto uno dei primi 'black site' degli Stati Uniti, ovvero una prigione in Thailandia dove i presunti terroristi venivano torturati. Haspel, 62 anni, è stata scelta dal presidente Donald Trump come nuovo direttore della Cia, prima donna a ottenere l'incarico, al posto di Mike Pompeo, scelto per essere il sostituto di Rex Tillerson come segretario di Stato.