Enel, Eletropaulo: resteremo in gara finchè pensiamo crei valore

Roma, 9 mag. - Enel "resterà in gara" per la brasiliana Eletropaulo "finchè pensiamo che creerà valore". Lo ha detto il direttore finanziario, Alberto De Paoli, in conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre. "Siamo sicuri", ha aggiunto riferendosi al board della società che Enel sta 'contendendosi' con Iberdrola "che prenderanno la loro decisione considerando tutto".

"Gli asset medio piccoli - ha spiegato - soprattutto nella distibuzione sono fondamentali per il futuro. Facciamo le cose fino al limite che pensiamo crei valore per la nostra compagnia". Il risultato dell'offerta si saprà il 24 maggio o al massimo agli inizi di giugno.