Slovacchia, Kuciak stava per pubblicare articolo esplosivo

Roma, 9 mag. - Jan Kuciak, il giornalista slovacco assassinato a febbraio con la fidanzata Martina Kusnirova, stava per pubblicare un'inchiesta esplosiva relativa ai rapporti di corruzione. L'hanno riferito oggi i procuratori.

Il cronista e la fidanzata furono uccisi nella loro casa fuori Bratislava "molto probabilmente" per quest'indagine sui legami tra i politici e la 'Ndrangheta, ha riferito il procuratore generale Jaromir Ciznar, per il quale "l'agguato era esclusivamente diretto a lui", Kuciak, mentre Kusnirova si è semplicemente "trovata nel posto sbagliato nel momento sbagliato".

L'assassinio di Kuciak e Kusnirova ha suscitato un moto di sdegno internazionale e in Slovacchia. Tanto che il governo di Robert Fico è stato costretto alle dimissioni. Attualmente il primo ministro è Peter Pellegrini, il quale è un alleato di Fico e ha mantenuto molti dei membri del precedente governo. Fico è considerato ancora l'uomo forte della politica ed è rimasto presidenter del partito di maggioranza Smer-SD.

La Slovacchia ha annunciato la scorsa settimana che estraderà l'italiano Antonino Vadalà, ricercato in Italia per traffico di droga, che sarebbe citato in un articolo di Kuciak. L'imprenditore di origine calabrese ha sempre negato ogni addebito.