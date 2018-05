Banco Bpm, Castagna: diverse offerte per vendere piattaforma Npl

Milano, 9 mag. - Dopo "l'importante operazione" con Intrum annunciata da Intesa Sanpaolo sugli Npl, Banco Bpm ha riscontrato "diverse opportunità" per vendere la propria piattaforma di gestione "insieme ad altri Npl, a parte quelli la cui cessione è già prevista dal piano". Lo ha detto l'Ad dell'istituto, Giuseppe Castagna, nella conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2018.

Banco Bpm, ha aggiunto, "manterrà quindi un comodo livello di copertura degli Npl in modo da esser in grado in qualsiasi momento di poter esplorare qualsiasi opportunità che dovesse presentarsi per accelerare e andare oltre gli obiettivi del piano di derisking".