Pa, Fp Cgil: parte confronto contratto Dirigenti funzioni centrali

Roma, 9 mag. - Questa mattina si è formalmente avviato il confronto con l`Aran per il rinnovo del Ccnl della Dirigenza delle Funzioni Centrali. Un contratto che interessa poco meno di settemila lavoratori di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, che svolgono funzioni dirigenziali o professionali e che vedono le loro retribuzioni ferme da otto anni. Lo comunica una nota della Fp Cgil.

L`avvio delle trattative è importante per completare quel percorso di sblocco dei contratti e della contrattazione, reso possibile dall`accordo tra governo e CGIL CISL UIL, il 30 novembre 2016, e che ha già visto i rinnovi dei contratti per tutti i lavoratori delle qualifiche funzionali che afferiscono ai quattro nuovi comparti di contrattazione del lavoro pubblico (oltre le Funzioni Centrali, le Funzioni Locali, la Sanità e il nuovo comparto dell`Istruzione e Ricerca).

L`incontro di oggi è stato chiaramente interlocutorio utilizzato dall`Aran per illustrare i contenuti dell`atto d`indirizzo ricevuto dal governo e per parte nostra abbiamo salutato positivamente, condividendolo, il pronunciamento del presidente dell`Aran secondo cui la situazione d`incertezza politica determinatasi dopo il voto del 4 marzo non potrà condizionare il confronto contrattuale.

Sul tavolo del confronto la Funzione Pubblica CGIL ha ribadito la necessità di affermare, anche con lo strumento contrattuale, la necessaria autonomia e responsabilità della funzione e del ruolo della dirigenza da quelle del decisore politico, rimarcando il valore della dirigenza pubblica utile all`ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, a partire da quelle centrali.

Il tempo del negoziato non potrà essere lungo. Il Ccnl che dovremo definire scadrà già il prossimo 31 dicembre 2018 e già da quest`autunno dovremo cominciare a lavorare al rinnovo 2019/2021. Per questo ci siamo impegnati a continuare il confronto con incontri serrati e calendarizzati per approfondimenti tematici. Il prossimo appuntamento potrà esserci già entro i prossimi dieci giorni sulla base di un testo presentato dall`Aran sul capitolo delle relazioni sindacali.