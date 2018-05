Toti (Fi): mi pare si vada verso via libera a Lega-M5s

Roma, 9 mag. - "La Lega chiedeva che non ci fosse pregiudizialmente un spaccatura del centrodestra per il tentativo di fare un governo con il M5s, mi pare che questo non ci sia, quindi la direzione mi sembra quella". Lo ha detto Giovanni Toti, governatore della Liguria di Forza Italia, ospite di CartaBianca, e primo ad avanzare l'ipotesi della "astensione benevola" da parte di Fi per consentire la nascita del governo Di Maio-Salvini. "Mi auguro che la soluzione sia quello che ho suggerito, ma poi naturalmente l'ultima parola spetta a Berlusconi", ha precisato Toti.

Del resto, ha ragionato il governatore ligure, "per un governo di tregua non ci sono i numeri, il voto a luglio è un'ipotesi surreale, questa legge elettorale non ha funzionato una volta e i sondaggi dicono che non funzionerebbe neanche una seconda volta...". Dunque "credo che Fi responsabilmente non debba fare barricate ma neppure dare cambiali in bianco. Credo che Fi non si debba mettere pregiudizialmente di traverso nè applaudire a scena aperta". Per Forza Italia "col M5s c'è incompatibilità profonda" dal punto di vista programmatico, "credo sia complessa anche la coabitazione con Salvini e gliel'ho detto più di una volta, ma mi pare resti l'unica chance. Diamo credito limitato: partite e vediamo cosa succede".