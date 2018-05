Isis: Baghdadi è in Siria, si muove con piccolo gruppo fedelissimi

Damasco, 9 mag. - Il leader dello Stato Islamico, Abu Bakr al Baghdadi, si trova in territorio siriano, lungo la frontiera con l'Iraq, e si muove scorato da un manipolo di fedelissimi, tra i quali il figlio e il genero. Lo ha affermato un responsabile iracheno.

In questa zona della Siria dove l'Isis controlla ancora qualche territorio, in particolare "al Hajine, al Shaddadi, Souar e Markada", il "califfo" auto-proclamato dell'Isis "si sposta accompagnato da quattro o cinque persone, tra cui suo figlio e suo genero", ha spiegato questo generale dei servizi di intelligence sotto copertura di anonimato.

"I suoi movimenti sono discreti e non circola mai in convoglio", ha aggiunto. Questo responsabile ha annunciato inoltre che le forze irachene sono riuscite a catturare "cinque dei più importanti comandanti" del gruppo ultra radicale e a uccidere 39 combattenti dell'Isis durante i raid aerei effettuati nelle ultime settimane in Siria.

(fonte AFP)