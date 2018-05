Casellati ricorda Impastato: costruiamo rete per chi combatte mafia

Roma, 9 mag. - "Il modo migliore per ricordare Peppino Impastato, il giovane giornalista barbaramente assassinato a Cinisi quaranta anni fa per la sua eroica, intelligente e ironica azione antimafia, è quello di costruire una rete di concreta solidarietà e una 'scorta civile' che sostenga l'attività e il coraggio di quanti oggi sono impegnati quotidianamente nella lotta a Cosa Nostra". Lo sottolinea il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Impastato, che per tener vivo il suo ideale di legalità si oppose alle logiche criminali della sua famiglia di origine, rappresenta un simbolo e un esempio - prosegue - per quanti in territori difficili hanno bisogno di non cedere alla rassegnazione e di trovare la forza per vincere l'omertà che nasce dalla paura e ci rende schiavi. Non lasciarli soli, fargli sentire la vicinanza dello Stato e di quanti lo rappresentano, è un dovere al quale nessuno può sottrarsi. Nel nome di Peppino Impastato e di tutte le vittime della ferocia mafiosa".