New York, 9 mag. - "Tutti lo pensano [che vincerò il Nobel per la pace] ma io non lo dirò...Il premio che voglio è la vittoria per il mondo". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di iniziare la riunione del suo gabinetto di governo. Un giornalista in sala gli ha chiesto se si meritasse il premio Nobel per la pace se dovesse riuscire a chiudere un accordo con Kim Jong Un e denuclearizzare la penisola coreana.