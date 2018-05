Primarie repubblicani West Virginia, evitato un nuovo Roy Moore

New York, 9 mag. - Poteva diventare più imbarazzante di Roy Moore, il candidato repubblicano dell'Alabama sostenuto da Donald Trump accusato di molestie a minori. E invece in West Virginia è andata in modo diverso e Don Blankenship è arrivato terzo alle primarie per candidarsi al Senato nelle elezioni di Midterm a novembre. Blankenship, un barone del carbone incarcerato per una tragedia in una miniera, ha guidato una campagna elettorale assurda: si è definito più trumpista di Trump, ha definito il leader del repubblicani al Senato, Mitch McConnell "Cocaine Mitch", ha attaccato la moglie del politico, Elaine Chao definendola la sua "famiglia cinese".

Donald Trump non ha appoggiato nessun candidato, ma ha fatto un tweet all'ultimo minuto dicendo agli elettori di non votare per Blankenship. Allo stesso tempo i repubblicani hanno speso decine di milioni per cercare di fermare la vittoria di un candidato anti-establishment che sarebbe stato molto imbarazzante per il partito. Blankenship, che ha comunque raccolto il 19% dei voti, ha ammesso la sua sconfitta e ha attaccato Trump sostenendo di aver perso per colpa del presidente.

La West Virginia è uno stato cruciale per i repubblicani che a novembre cercheranno di togliere il seggio al democratico Joe Manchin. I repubblicani temevano che una vittoria di Blankenship avrebbe portato verso una nuova sconfitta come quella subita in Alabama con Moore che ha consegnato il suo seggio al democratici.