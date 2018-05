Governo, Ruffino: Fi sarà cane da guardia del programma

Roma, 9 mag. - "Mai come in questa circostanza i gruppi parlamentari di Forza Italia si riconoscono nelle scelte che farà il presidente Berlusconi. L'eventuale via libera a un governo Lega-M5s non è da considerare il punto d'arrivo di una trattativa estenuante, ma per Forza Italia sarà il punto di partenza di un rinnovato impegno politico. Forza Italia sarà il cane da guardia degli impegni programmatici del centrodestra e della loro traduzione in atti del governo". Lo afferma in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"La vigilanza - aggiunge - sarà massima affinché ogni decisione del futuro esecutivo sia in linea con gli gli equilibri ancora precari della finanza pubblica: si tratta non del solito obbligo europeo, ma di un vincolo morale con gli italiani di oggi e soprattutto con quelli di domani. Il debito pubblico, come ha ricordato ancora ieri la Corte dei Conti, esercita una forte pressione sui tassi di interesse che il Tesoro deve pagare ai sottoscrittori: ridurre il debito significa dare respiro ai contribuenti, aiutare le imprese e moltiplicare le occasioni di lavoro".

"Forza Italia va avanti su una linea di assoluta lealtà con i propri alleati, perché così vogliono gli elettori e così è utile al Paese. Nessun pregiudizio c'è mai stato verso i Cinquestelle, nessuno mai ci sarà. Carta canta, villan dorme... e la carta per noi è il programma del centrodestra. L'auspicio è che il futuro esecutivo sia autorevole e solido, perché così impongono le cruciali scadenze europee: un governo che pronto a difendere gli interessi nazionali in Europa ma mai contro l'Europa, conclude.