Governo, Napoli (Fi): Berlusconi è sempre al centro delle decisioni

Roma, 9 mag. - "È dimostrato che il presidente Berlusconi è ancora oggi, in circostanze mutate, al centro della politica nazionale e tutto ruota attorno alle decisioni politiche che vorrà assumere sapendo di avere con sé l'adesione completa dei gruppi parlamentari. E i gruppi parlamentari, a dispetto delle fantasie giornalistiche, sono coesi oggi sull'indirizzo politico senza timore alcuno per eventuali elezioni: la linea che Berlusconi sceglierà è la linea sulla quale tutti i parlamentari si riconosco. In Forza Italia non c'è un solo transfuga e neppure si trovano aspiranti transfughi". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Non posso tacere, infine, l'apprezzamento e la riconoscenza - aggiunge - per la grande sensibilità e disponibilità mostrate dal presidente Mattarella per le esigenze della politica. Disponibilità e sensibilità non sempre ripagate dalla politica con la stessa moneta".