Roma, 9 mag. - "Sembra che a breve ci possa essere il varo di un governo M5S-Lega. Se così fosse si dimostra che dopo tira e molla, sì e no, forse vediamo, falsi veti, chiusure e aperture pur di arrivare ad occupare le poltrone a Palazzo Chigi Salvini e Di Maio hanno preso in giro per due mesi gli italiani". Così la senatrice del Pd, Simona Malpezzi, commenta l'ipotesi della formazione di un governo Lega-M5s.