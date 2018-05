Marattin (Pd): da M5s e Lega inciucio per richiamo poltrone

Roma, 9 mag. - "Lo spauracchio di ritrovarsi con un pugno di mosche alla fine mette d`accordo proprio tutti, anche i nemici-amici Salvini/Di Maio. Per settimane hanno tenuto gli italiani incollati ai loro finti tira molla, e ora l`accordo di governo, o meglio l`inciucio, sembrerebbe a portata di mano. Cosa non si fa per una poltrona". Lo afferma Luigi Marattin, parlamentare del Pd.

"Potevano muoversi prima - aggiunge - risparmiando, dopo oltre sessanta giorni, l'ulteriore presa in giro ai danni degli italiani. Una farsa imbarazzante, ma il richiamo delle poltrone vale bene l'inciucio. E ora li aspettiamo con la flat tax, il reddito di cittadinanza, e tutte quelle promesse, irrealizzabili, fatte in campagna elettorale. L'ennesima presa per i fondelli fatta ai danni del Paese".