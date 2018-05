Italia al fianco della BERS per sostegno all`inclusione economica -2

Roma, 9 mag. - In particolare l`iniziativa è volta a creare opportunità di formazione sul luogo di lavoro e aiutare le PMI ad assumere giovani lavoratori specializzati. In parallelo il programma comprende investimenti erogati dalla BERS alle piccole e medie imprese in grado di assumere manodopera giovanile. L`Italia contribuisce al programma mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese 2 milioni di euro per l`assistenza tecnica e 4 milioni di euro per il cofinanziamento di investimenti.

Parte del contributo finanziario dell`Italia verrà canalizzato tramite lo Small Business Impact Fund (SBIF) della BERS, al quale partecipano, oltre all`Italia, il Giappone, la Repubblica di Corea, il Lussemburgo, la Svezia, la Svizzera, Taipei Cina e gli Stati Uniti d`America.

L`Italia è un membro fondatore della BERS e un importante contributore dell`attività della Banca. Con il suo contributo di 133 milioni di euro a partire dal 1992, è uno dei principali finanziatori di fondi per la cooperazione tecnica e dei fondi di investimento cofinanziati dalla BERS.