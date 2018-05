Italia al fianco della BERS per sostegno all`inclusione economica

Roma, 9 mag. - L`Italia, attraverso il Ministero dell`Economia e delle Finanze, eroga un contributo finanziario di 6 milioni di euro alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per sostenere le attività di inclusione economica nella regione del Mediterraneo meridionale e orientale (SEMED - Southern and Eastern Mediterranean), con particolare attenzione al sostegno dell`occupazione giovanile e allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

L`accordo di aiuto finanziario è stato firmato oggi in occasione dell`Assemblea annuale della BERS 2018 che si è tenuta in Giordania, dal capo della Direzione Rapporti Finanziari Internazionali del MEF, Gelsomina Vigliotti, che è anche governatore supplente della BERS per l`Italia, e dal vicepresidente per le politiche e le partnership della banca, Pierre Heilbronn. Lo rende noto il Mef in un comunicato.

La BERS sta sviluppando un programma per l`occupazione giovanile nella regione SEMED che partirà quest`anno in Egitto, per poi essere esteso al resto della regione. Il programma, dedicato al settore delle piccole e medie imprese, si focalizzerà sulle difficoltà che incontrano gli imprenditori nell`attrarre adeguati investimenti e sulle difficoltà che si trovano ad affrontare i giovani in cerca di lavoro.(Segue)