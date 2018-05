Toyota archivia utile record a 2.490 mld yen in ultimo esercizio

Roma, 9 mag. - Il gigante automobilistico giapponese Toyota ha registrato un utile netto record per l'intero esercizio chiusosi a marzo, grazie a uno yen più debole e ai tagli alle imposte statunitensi, ma ha messo in guardia per le prospettive per i prossimi 12 mesi. Il presidente Akio Toyoda è infatti convinto che il settore stia affrontando "profondi cambiamenti" e si è impegnato a trasformare il gigante dell'auto in "una società di mobilità".

Il principale produttore giapponese ha reso noto che l'utile netto è salito del 36,2% a 2,49 trilioni di yen (19,4 miliardi di euro) nell'esercizio aprile-marzo, ma per l'anno in corso prevede una riduzione del 15% a 2,12 trilioni di yen.

Il risultato è stato propiziato da uno yen più debole e da misure di riduzione dei costi, ma anche dai tagli fiscali statunitensi, che hanno spinto verso l'alto i profitti per altre case automobilistiche negli ultimi mesi.

"Toyota ha recuperato rapidamente grazie alle riduzioni delle tasse negli Stati Uniti e ad uno yen debole per l'ultimo anno fiscale", ha dichiarato Satoru Takada, analista di TIW, una società di ricerca e consulenza con sede a Tokyo, in occasione della relazione sugli utili di oggi.

Toyota ha reso noto che il fatturato è salito del 6,5% a un valore record di 29,3 trilioni di yen, nonostante una diminuzione dello 0,1 percento delle vendite unitarie di veicoli, mentre l'utile operativo è cresciuto del 20,3 percento.

Il presidente Toyoda ha segnalato una "profonda trasformazione" nel settore nel suo complesso a causa di "crescenti, gravi problemi ambientali e altre sfide sociali, e dell' innovazione tecnologica come la guida automatizzata". Toyoda ha detto che l'azienda si trova di fronte a una sfida "unica in un secolo", "mentre cambiano i nostri rivali, così come le regole della competizione". E ha spiegato che la società ora si trova di fronte a rivali che includono società IT con enormi capitali e capacità di adattarsi rapidamente. Toyota investirà in nuove tecnologie e cercherà alleanze per creare nuovi prodotti e servizi. "Ho deciso di trasformare la Toyota da una casa automobilistica a una società di mobilità", ha affermato.