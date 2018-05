Piazza Affari rimbalza con banche e petrolio, Ftse Mib +0,51%

Milano, 9 mag. - Parziale rimbalzo per piazza Affari, che ha ridotto i guadagni nella seconda parte della seduta, in scia all'andamento guardingo delle altre piazze europee (fatta eccezione per Londra in spolvero del +1,28%) e all'intonazione incerta di Wall Street. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,51% a 24.266,56 punti, mentre l'All Share è salito dello 0,59% a 26.617,01 punti. Lo spread tra i rendimenti di Btp e bund decennali si è attestato in area 132 punti base.

A trainare il listino delle blue chip dopo i forti cali di ieri sono stati il rimbalzo dei titoli bancari e l'andamento sostenuto di quelli petroliferi, influenzati dagli aumenti dei prezzi del petrolio. Così la classifica delle migliori performances ha visto nelle prime posizioni Bper (+8,26%), Saipem (+5,89%), Ubi Banca (+3,5%), Leonardo (+3%), Banco Bpm (+2,91%), Eni (+2,77%).

Pesanti, invece, l'automotive con Pirelli (-2,31%) e Fca (-1,95%) Telecom (-1,54%), nonchè Snam (-1,63%). Sul listino completo, in gran spolvero Astaldi: +15,35% a 2,9 euro alla luce della conferma ufficiale di trattative avanzate per l'ingresso di nuovi soci.