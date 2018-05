Morani (Pd): Di Maio reuccio dell'incoerenza, ritira veto su Cav

Roma, 9 mag. - "Hanno tenuto il Paese appeso per oltre due mesi ai loro teatrini, ma il richiamo delle poltrone è troppo forte. Se dovesse nascere il 'governo del bacio' tra Salvini e Di Maio i due leader populisti mostrerebbero al Paese la loro vera faccia: hanno preso in giro gli italiani per settimane, detto tutto e il suo contrario e oggi, pur di arrivare a palazzo Chigi, il reuccio dell'incoerenza, che vede sfumare la sua unica possibilità di arrivare al governo, è pronto a ritirare il veto su Berlusconi". Lo dice in una nota la deputata del Pd Alessia Morani.

"L'alleato del Cavaliere, dal canto suo, dopo averci ripetuto ogni santo giorno che la coalizione di centrodestra non si sarebbe mai spaccata, pare sul punto di scaricare Forza Italia. Come si dice, più che la coerenza poté la Prima Repubblica", conclude.