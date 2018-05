Enel, Starace: risultati eccellenti, confermiamo target 2018

Roma, 9 mag. - "Il Gruppo Enel ha ottenuto risultati eccellenti nel primo trimestre del 2018, con un incremento a due cifre nel risultato netto, per effetto soprattutto di rinnovabili e reti, due aree chiave per la crescita industriale, in linea con il Piano Strategico". Questo il commento dell'ad di Enel, Francesco Starace ai risultati del primo trimestre che ha anche spiegato come "i risultati raggiunti e i progressi realizzati nell`esecuzione del Piano strategico 2018-2020 ci permettono di confermare i target finanziari per il 2018".

"Nel trimestre - ha aggiunto - ci siamo impegnati per migliorare ulteriormente l`efficienza operativa, riuscendo a mantenere invariati i costi per la generazione di cassa in termini nominali e a ridurre del 2,6% le spese operative. Durante i primi tre mesi dell`anno, abbiamo anche raggiunto un importante traguardo nella semplificazione di gruppo, completando con successo la riorganizzazione delle attività in Cile, dove ora possiamo contare su di una struttura societaria più lineare lungo l`intera catena del valore: dalla generazione rinnovabile e convenzionale alla distribuzione, fino al retail".