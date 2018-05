Enel: in I trimestre utile netto a 1,169 mld (+18,9%)

Roma, 9 mag. - Enel ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1.169 milioni di euro (983 milioni di euro nel primo trimestre 2017, +18,9%). Il risultato è stato in crescita per il miglioramento del risultato operativo, per i minori oneri finanziari netti derivanti dall`efficiente gestione delle passività finanziarie, nonché per il minor carico fiscale in particolare in Italia. I ricavi sono stati pari a 18.946 milioni di euro (-2,2%). Utile netto ordinario si è attestao a 1.041 milioni di euro (+10,4%) mentre l'idebitamento è stato pari a 37.871 milioni di euro (37.410 milioni di euro a fine 2017, +1,2%), in aumento per effetto del pagamento dell'acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2017 e degli investimenti del periodo, fattori che hanno più che compensato i flussi di cassa della gestione operativa.

L'Ebitda è stato pari a 4.037 milioni di euro (3.914 milioni di euro nel primo trimestre 2017, +3,1%) in aumento soprattutto per effetto della crescita nelle rinnovabili e nella distribuzione, nonche del miglioramento dei margini nei mercati finali in Iberia, fattori che hanno piu che compensato l'effetto cambi negativo. L'Ebit è stato pari a 2.538 milioni di euro (+0,5%)