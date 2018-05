Libia, dopo ricovero a Parigi, Haftar rilancia immagine ... -2

Tripoli, 9 mag. - I suoi rivali islamisti hanno iniziato a pensare alla rivincita, dopo essere stati allontanati dall'Anl a Bengasi (est) nel 2017 al termine di tre anni di combattimenti mortali, ha aggiunto Crisis Group.

Accusato dagli avversari di voler stabilire una dittatura militare in Libia, Haftar sostiene un governo parallelo che esercita il suo potere nell'est della Libia e che contesta l'autorità del governo di unità nazionale (Gna), riconosciuto dalla comunità internazionale e con sede a Tripoli.

Oltre a queste rivalità politiche, il Paese è in preda all'anarchia sullo sfondo di una lotta tra numerose milizie e tribù dalla caduta del regime di Muammar Gheddafi nel 2011. Rientrato a Bengasi il 26 aprile, era stato accolto in pompa magna all'aeroporto di Bengasi dove aveva assicurato di essere in "buone condizioni". (fonte AFP)