Anzaldi (Pd): da Di Maio e Salvini nessun rispetto per Colle

Roma, 9 mag. - "Di Maio e Salvini ancora una volta fanno a pezzi il rispetto istituzionale e personale dovuto al presidente della Repubblica. Solo poche ore fa hanno chiamato il Quirinale pregando di bloccare le decisioni del Capo dello Stato e chiedendo altre 24 ore di tempo per trattare tra loro e con Berlusconi sul governo. Il Colle ha gentilmente e pazientemente concesso l'ennesima proroga, sebbene i due stiano ormai trattando da quasi 70 giorni, e loro cosa fanno? Avuta la proroga tornano subito a cavalcare il voto anticipato d'estate: il leader M5s pubblica gli appuntamenti elettorali di domani e il segretario della Lega invita i suoi parlamentari ad annullare le vacanze in vista della campagna elettorale sotto l'ombrellone". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Che cos'è, una presa in giro - prosegue Anzaldi - del Capo dello Stato? Di certo è una colossale presa in giro degli elettori, che evidentemente sono considerati da M5s e Lega dei 'rincoglioniti', come dice Di Battista. Una sceneggiata continua che fa male al Paese: il Quirinale forse avrebbe potuto convocarli e fargli assumere le proprie responsabilità di fronte all'opinione pubblica in un contesto solenne, invece di concedere garbatamente una semplice telefonata ed essere costretto a veder ripartire di nuovo la messinscena che da oltre due mesi tiene il Paese nella palude".