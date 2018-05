Francia-Iran, Macron e Rohani: proseguire con accordo nucleare

Roma, 9 mag. - Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo iraniano Hassan Rohani hanno convenuto oggi, in un colloquio telefonico, di "proseguire il loro lavoro comune in direzione di tutti gli stati interessati, in vista della messa in opera continuata dell'accordo nucleare", all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump che gli Usa lasceranno l'accordo.

Secondo il comunicato diffuso dall'Eliseo, inolte i ministri degli Esteri dei due paesi "s'incontreranno per affrontare senza ritardo delle discussioni in questa prospettiva".