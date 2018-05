Cia, Haspel: decisione di distruggere prove torture giusta... -2

New York, 9 mag. - La Cnn ricorda che 119 sospetti terroristi sono stati tenuti nelle carceri segrete della Cia tra il 2002 e il 2008 e che 39 di questi detenuti sono stati sottoposti a torture come il waterboarding (l'annegamento controllato) e la privazione del sonno. Molti manifestanti sono in Senato per protestare contro la nomina di Haspel.

Haspel, una veterana della Cia, ha diretto uno dei primi 'black site' degli Stati Uniti, ovvero una prigione in Thailandia dove i presunti terroristi venivano torturati. Haspel, 62 anni, è stata scelta dal presidente Donald Trump come nuovo direttore della Cia, prima donna a ottenere l'incarico, al posto di Mike Pompeo, scelto per sostituire Rex Tillerson come segretario di Stato.

Nella prigione thailandese, furono detenuti Abu Zubaida e Abd al-Rahim al-Nashiri, due presunti membri di al Qaida, sottoposti al waterboarding (l'annegamento controllato) e ad altre pratiche di tortura; oggi, i due si trovano nel centro di detenzione di Guantanamo, voluto dal presidente George W. Bush dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Gran parte delle notizie e delle informazioni riguardanti il lavoro e le responsabilità di Haspel è ancora coperta da segreto.