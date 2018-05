Cia, Haspel: decisione di distruggere prove torture giusta, non mia

New York, 9 mag. - Gina Haspel, nominata dal presidente Donald Trump come futuro capo della Cia, si sta difendendo in commissione Intelligence del Senato, in particolare sulla distruzione delle videocassette che testimoniavano le torture commesse ai danni dei presunti terroristi detenuti nelle carceri segrete statunitensi. E' stato il suo capo di allora, Jose Rodriguez, che dirigeva i servizi clandestini della Cia, "a prendere la decisione di distruggere le cassette"; decisione che, comunque, ritiene giusta.

"Il signor Rodriguez - ha detto - ha chiarito più volte pubblicamente che lui e solo lui ha preso la decisione di distruggere le cassette", aggiungendo che c'era "grande preoccupazione" per la "sicurezza" degli agenti della Cia ripresi. A una domanda della senatrice democratica Dianne Feinstein, Haspel ha comunque detto di essere "assolutamente" d'accordo con la decisione di distruggere le cassette, proprio perché sarebbe stato "molto pericoloso" esporre gli agenti della Cia; Haspel ha poi detto di non aver comunque mai guardato le registrazioni. (segue)