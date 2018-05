Concluso a Karthoum corso su diritti umani Scuola Sant'Anna Pisa -3

Roma, 9 mag. - Nel paese africano si risente fortemente la necessita' di moltiplicare iniziative di formazione similari per consentire la crescita di consapevolezza da parte degli ambienti giuridici sul loro ruolo fondamentale per il rafforzamento dello stato di diritto nel paese.

Prossimi passi: un corso breve in Sudan - dopo l'estate e sempre con SSSP - con formato "training for trainers" (per permettere ad alcuni giudici di proseguire le attivita' maieutiche nei confronti di giovani colleghi), ma anche allargamento ad attivita' nel campo dello sviluppo del diritto costituzionale con ulteriori istituzioni locali che gia' oggi si fanno avanti con proposte di formazione dei propri quadri apicali.