Concluso a Karthoum corso su diritti umani Scuola Sant'Anna Pisa -2

Roma, 9 mag. - Grande apprezzamento sudanese e' stato manifestato per la strutturazione del corso da parte della Sant'Anna di Pisa, che ha spaziato dai meccanismi di protezione per i diritti umani a livello internazionale, UE e Unione Africana, allo stato dell'arte in tema di meccanismi procedurali per la protezione delle liberta' fondamentali in Sudan: una preparazione solida, mirata alla stimolazione di dibattiti sostenuti su tematiche prioritarie (tra cui la moratoria alla pena di morte) e sullo stato delle ratifiche sudanesi di alcune convenzioni internazionali relative ai diritti umani.

Secondo l'Ambasciatore italiano a Khartoum, Fabrizio Lobasso, "si conferma l'eccellente rapporto istituzionale tra Italia e Sudan. I partecipanti al corso e le istituzioni sudanesi hanno risposto in modo entusiasta, a conferma del particolare momentum delle relazioni bilaterali ma anche della grande considerazione che in Sudan hanno gli accademici italiani".(Segue)