Concluso a Karthoum corso su diritti umani Scuola Sant'Anna Pisa

Roma, 9 mag. - Si e' concluso a Khartoum con la consueta cerimonia di consegna dei certificati un workshop di cinque giorni sui diritti umani per giudici, pubblici ministeri ed operatori nel diritto sudanesi, finanziato dal Ministero Affari Esteri italiano (Direzione per la Mondializzazione - DGMO) e condotto a dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (con la partecipazione dei Prof. Andrea de Guttry e Fulvio Palombino), con la collaborazione delle autorita' sudanesi e del think tank Peace Research Institute dell'Universita' di Khartoum. Lo si apprende dall'Ambasciata italiana nella capitale africana.

Oltre 20 i partecipanti, scelti dalle autorita' di Khartoum tra giudici civili, penali, militari, della corte suprema, consulenti in tema di diritti umani del MAE sudanese e consulenti di organi securitari. (Segue)