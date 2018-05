Iraq, elezioni: sabato chiuse frontiere e lo spazio aereo

Baghdad, 9 mag. - Lo spazio aereo e le frontiere dell'Iraq saranno chiusi dalla mezzanotte di venerdì a quella di sabato in occasione delle elezioni politiche. Lo hanno annunciato le autorità di frontiera.

Questo provvedimento viene preso a ogni elezioni per evitare infiltrazioni o incidenti. Circa 24 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne per eleggere 329 deputati per i prossimi quattro anni.

Per la prima volta dall'intervento armato lanciato dagli Stati Uniti nel 2003, la campagna elettorale non è stata macchiata da attentati cruenti commessi dai miliziani jihadisti, che sono contrari alle elezioni.

(fonte AFP)