Usa, candidata a guida Cia Haspel: non faremo più ricorso a torture

New York, 9 mag. - "Non sosterrò politiche immorali anche se sono legali" ma soprattutto la Cia "non farà ricorso alle torture". Lo ha detto Gina Haspel nel corso della sua audizione davanti al Senato per la sua conferma alla guida della agenzia di intelligence americana. Nel 2002 haspel aveva guidato la prigione della Cia in Thailandia in cui i detenuti di Al Qaeda erano stati torturati con il waterboarding: Haspel ha confermato che grazie alla sua esperienza non permetterà mai più che la Cia faccia ricorso alle torture nel corso degli interrogatori. "Guardando al passato è chiaro che la Cia non era preparata per condurre il programma" con il quale ha detenuto e interrogato i presunti terroristi di Al Qaeda dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001.