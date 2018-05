Pubblicità, Nielsem: a marzo investimenti stabili (-0,2%

Roma, 9 mag. - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di marzo stabile a -0,2% (-2,9% senza search e social), portando il trimestre a +1,0%, rispetto allo stesso periodo del 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l`andamento del trimestre registra un calo del -1,3%.

"Il primo trimestre dell`anno si chiude in crescita, seppur modesta, ma con un rallentamento rispetto all`andamento del bimestre, com`era prevedibile" - spiega in un comunicato Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. "Contrariamente ai buoni dati di venduto della Grande Distribuzione a marzo (+7,5%), dovuti anche alla Pasqua, gli investimenti pubblicitari sono rimasti mediamente in stallo, anche se non su tutti i mezzi. Si tratta di una situazione complessa, caratterizzata da settori in grande spinta comunicativa ed altri in drastica frenata: difficile trovare un "fil rouge" se non il parallelo con lo stallo politico, e di conseguenza economico, entro il quale le aziende si trovano ad operare".

Relativamente ai singoli mezzi, la TV cala nel singolo mese del -2,7% e chiude il trimestre a -0,6%.

Sempre in negativo i quotidiani, che a marzo perdono il -10,1%, consolidando il periodo cumulato gennaio-marzo a -9,3%. Stesso andamento per i periodici, sia nel singolo mese che per il trimestre, con cali rispettivamente del -10,8% e -11%.

La radio continua l`andamento positivo e, grazie al +10% di marzo, porta a +7,1% l`incremento del periodo gennaio - marzo.

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell`intero universo del web advertising nel primo trimestre dell`anno chiude in positivo a +7,7% (+2,5% se si escludono il search e il social).

Il cinema è in crescita del 43,1%, così come il transit (+13,1%) e la GoTv (+33,2%). Sostanzialmente stabile l`outdoor a -0,4%.

Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano 9 in crescita, con un apporto di circa 38,6 milioni di euro. Per i primi comparti del mercato si registrano andamenti differenti. Alla buona performance di distribuzione (+2,2%), cura persona (+4,3%) e bevande (+8%), si contrappone il calo di alimentari (-0,9%), farmaceutici (-10%) e telecomunicazioni (-12,9%).

Inversione di tendenza nel trimestre per toiletries (-11,4%) e media/editoria (-3,5%).

Tra gli altri settori che contribuiscono alla crescita si segnala il buon risultato in termini di investimenti pubblicitari del tempo libero (+34,5%), industria/edilizia/abitazione (+25,4%) e enti e istituzioni (+33,5%).

"Il cambio di marcia auspicato il mese scorso in vista della formazione di un nuovo Governo può dirsi ancora disatteso" - conclude Dal Sasso. "Si prospetta una situazione generale poco favorevole a una ripresa convinta del mercato, dovuta all`incertezza politica tutt`altro che superata, ancora oggi a più di due mesi dalle elezioni. Ogni previsione è inevitabilmente legata agli imminenti sviluppi e ai segnali del mercato a maggio, che per il primo semestre rappresenta storicamente il mese di picco per la raccolta pubblicitaria".